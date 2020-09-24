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    Berat Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız.” dedi
    • AA
    • 24.09.2020 - 11:40
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    Berat Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin bir değerlendirme yaptı.

    Albayrak, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    "OLUMLU VERİLER GELİYOR"

    Söz konusu orandaki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

    "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."

    Berat Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız #1

    Berat Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız #2

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