BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 1,4 trilyon liraya yaklaştı

AA

Bireysel emeklilik sistemi (BES) 22. yılına yaklaşıyor.

BES ve otomatik katılım sistemindeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü hakkında bilgi verildi.

Fon büyüklüğü ilk çeyrekte 1 trilyon 391 milyar 501 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı ise 17,3 milyona yaklaştı.

DEVLET KATKISI FON TUTARI 150 MİLYAR 754,2 MİLYON LİRA OLDU

Emeklilik Gözetim Merkezi'nden derlediği bilgilere göre, 31 Mart itibarıyla BES'te katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 146 milyar 665,2 milyon liraya, devlet katkısı fon tutarı ise 150 milyar 754,2 milyon liraya ulaştı.

Böylece BES'teki katılımcıların fon büyüklüğü 1 trilyon 297 milyar 419,4 milyon lirayı buldu. OKS'de ise katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarıyla birlikte 94 milyar 81,6 milyon liraya yükseldi.

BES HAVUZUNDA TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ 157 MİLYAR LİRAYI AŞTI

2024 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 9 milyon 526 bin 390, katılımcıların fon tutarı da 1 trilyon 2 milyar 570,3 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı ise 137 milyar 497,3 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 81 milyar 724,3 milyon lira, devlet katkısı ise 5 milyar 437,5 milyon lira olmuştu. Sektör 2024 yılını BES ve OKS dahil toplamda 1 trilyon 227 milyar 229,4 milyon lira fon büyüklüğü ve 17 milyon 101 bin 701 katılımcı ile tamamladı.

Böylelikle 2024 sonundan 31 Mart'a kadar geçen sürede, BES'te katılımcı fon tutarı devlet katkısı dahil 157 milyar 351,8 milyon lira artış gösterirken, OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı da devlet katkısı dahil 6 milyar 919,8 milyon lira yükseliş kaydetti.

2024 YIL SONUNDAN 31 MART 2025'E KADAR ARTIŞ

BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2024 yıl sonundan 31 Mart 2025'e kadar 164 milyar 271,6 milyon liralık artış görüldü. Aynı dönemde BES'te katılımcı sayısı 165 bin 978 kişi artarak 9 milyon 692 bin 368’e çıkarken, OKS dahil toplam katılımcı sayısı 17 milyon 249 bin 586'ya yükseldi.

18 YAŞ ALTI BES KATILIMI 1 MİLYON 494 BİN KİŞİYİ AŞTI

Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor.



31 Mart itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 43,6 milyar lira oldu. Fon tutarının 35 milyar 641,9 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 927,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 494 bin 184 çocuk dahil olurken, en çok katılım 136 bin 648 ile sıfır yaşta görüldü.

31 Aralık 2024'ten 31 Mart 2025'e kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasındaki kişi sayısı 74 bin 240 kişi artarken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 9 milyar 185 milyon 997 bin artışla 43 milyar 569 milyon 546,6 bin liraya yükseldi.