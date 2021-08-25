Beyaz eşya iç satışları ve ihracatı temmuzda geriledi

Beyaz eşya sektöründe ocak-temmuz döneminde iç satışlar yüzde 15 artarken, temmuz ayında iç satışlar 6 ana ürün grubunda yüzde 31 düştü, ihracatta ise yüzde 16 azaldı.

Beyaz eşya satışları, ekonomik verilerin tabanına katkı yapan bir faktör. Bu nedenle aylık ve yıllık satış rakamlarının piyasaya verdiği mesaj önemli kabul ediliyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan 6 ana ürün grubunda iç satışlar temmuzda, geçen yıl aynı aya göre yüzde 31 düşüşle 628 bin 313 adet oldu.

İhracat ise temmuzda yüzde 16 gerileyerek 1 milyon 730 bin adet olarak gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İSE İÇ SATIŞLAR YÜZDE 15 ARTTI

Ocak-temmuz döneminde ise iç satışlar yüzde 15 artışla 5 milyon 260 bin, ihracat da yüzde 35 yükselişle 14 milyon 500 bin adet oldu.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE GÜÇLÜ RAKAMLARLA BAŞARILI BİR SÜREÇ GEÇTİ”

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, temmuz sonuçlarındaki yüksek baz etkisine işaret ederek, "Türkiye beyaz eşya sanayi pandemi döneminde güçlü rakamlarla başarılı bir süreç geçirdi. Temmuz ayında ise yüksek baz etkisinin satışlarımız üzerindeki etkisini hissettik." dedi.