Beykoz kivisinde hasat zamanı başladı

Kış aylarının aranan meyvesi, lezzet ve şifa deposu “Beykoz Kivisi”nde hasat zamanı.

Tarımda İstanbul'un gizli kalelerinden olan Beykoz ilçesinde kivi üretimi belediyenin de alım desteği vermesi ile birlikte devam ediyor.

Beykoz’un suyu, güneşi ve toprağıyla özgün bir aromaya, lekesiz, temiz ve parlak görünüme sahip olan “Beykoz Kivisi” ekonomik getirisiyle üreticilerini sevindiriyor.



44 TON ÜRÜN HEDEFLENİYOR

İshaklı, Cumhuriyetköy ve Anadolu Feneri başta olmak üzere ilçe genelinde toplam 44 dönümlük arazide üretimi yapılan Beykoz Kivisi’nden bu yıl dönüm başına 1 ton olmak üzere yaklaşık 44 ton hasat bekleniyor.

KİVİ TÜKETİMİ SAĞLIĞA DESTEK VERİYOR

C vitamini bakımından zengin olan kivi meyvesinde turunçgillerden çok daha fazla C vitamini bulunuyor. 1 adet kivi günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Kivide bulunan vitamin ve mineraller vücudu toksinlerden temizliyor, cildi güzelleştiriyor, kolesterolü düşürüyor ve kalp sağlığını koruyor.

BAĞIŞIKLIĞA İYİ GELİYOR

Bağışıklığı güçlendiren, grip ve nezleye da iyi gelen kivi bu özellikleriyle kış hastalıklarına karşı doğal bir kalkan görevi görüyor.