Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 50 bine yakın çocuk katıldı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli, 18 yaş altının ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar liraya ulaşabileceğini öngördüklerini aktardı.

Mayıs sonunda yapılan değişikliklerle 18 yaş altı katılımcılara Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi düzenlenmeye başlandı. Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, BES’e 18 yaş altındakilerin katılmasına imkân tanıyan düzenlemelerle birlikte sektör hareketlendi.

10 Eylül 2021 itibarıyla açıklanan 18 yaş altına ilişkin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine bakıldığında 1 yaş altına yönelik düzenlenen sözleşmelerin oranı yüzde 7 civarında gerçekleşirken, 10 yaş altındaki çocuklar için düzenlenen sözleşme adetleri 18 yaş altının yüzde 70’ini oluşturuyor.

18 YAŞ ALTINA 50 BİNE YAKIN SÖZLEŞME DÜZENLENDİ

18 yaş altı katılımcılara BES sözleşmesi düzenlenmesi 10 Eylül 2021'e kadar 11 emeklilik şirketi tarafından 50 bine yakın sözleşme düzenlendiğini ve bu sözleşmelerin fon büyüklüğünün 44 milyon lirayı, Temmuz 2021 itibarıyla katılımcı hesaplarına yatırılmaya başlanan devlet katkısının ise 3 milyon lirayı aştığını kaydetti.

BES VE OTOMATİK KATILIMDAKİ TOPLAM KATILIMCI SAYISI 13 MİLYONA ULAŞTI

TSB Başkanı Atilla Benli, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 10 Eylül 2021'deki verilerine bakıldığında BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 13 milyona ulaştığını, yaklaşık 24 milyar liralık devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise yaklaşık 190 milyar lira olduğunu açıkladı.

“SİSTEMİN TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ 200 MİLYAR LİRAYA ULAŞACAK”

Sektördeki başarı grafiğinin her geçen gün daha yukarı taşındığına dikkati çeken Benli, “Bireysel Emeklilik Sistemi’ne vatandaşlarımızın teveccühü her geçen gün katlanarak artıyor. Heyecanımız büyük. 18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar liraya ulaşabileceğini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"EBEVEYNLER, ÇOCUKLARI İÇİN YATIRIM YAPMA KONUSUNDA BİLİNÇLİ"

Benli, ebeveynlerin çocukları için yatırım yapma konusunda bilinçli ve istekli olduğuna dikkati çekerek, “Vatandaşlarımızdan 18 yaş altına BES konusunda büyük teveccüh görüyoruz. İlerleyen dönemde sistemde emeklilik yaşının öne çekilmesi veya devlet katkısının erken hak edilişi gibi teşvikler söz konusu olursa, bu alana olan ilgide daha da ciddi artışlar görebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

11 EMEKLİLİK ŞİRKETİ 18 YAŞ ALTINI BES’İ PORTFÖYÜNE ALDI

Atilla Benli, BES ve otomatik katılımda son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, sektörün çatı kurumu olarak Türk ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürün kullanımını yaygınlaştırmak, ürünleri sigortalılar lehine geliştirmek ve sektöre bu alanlarda rehberlik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

18 yaş altı gençlerin BES’e katılmasının yolunun açılmasının da bu çalışmaların bir sonucu olduğunu aktaran Benli, “18 yaş altı BES, küçük yaşlarda tasarruf alışkanlığının kazandırılarak emeklilikte refah kaybının önlenebilmesi, ulusal tasarrufların artması ve beraberinde sektörün de büyümesi anlamında son derece önem verdiğimiz bir çalışma. İlk üç ayda gördüğümüz ilgiden memnunuz, şu anda 11 emeklilik şirketimiz ürünü portföyüne aldı. Tüm emeklilik şirketlerinin sürece katılmasıyla birlikte buradaki büyük potansiyelin daha net ortaya çıkacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı