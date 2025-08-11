Bitcoin 122 bin doları aştı! Yeni rekor geliyor

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören birimi olan Bitcoin, günün ilk saatlerinde 121 bin 390 dolardı.

Bitcoin, sabah yükselişini sürdürerek 122 bin doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

En büyük kripto paranın fiyatı, 122 bin 321 dolara çıkarak yüzde 2,6 arttı.

Para birimi 14 Temmuz'da 123 bin 95 dolara çıkmıştı.

KRİPTO PARA PİYASASI HAREKETLENDİ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in de aralarında bulunduğu küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,2 artarak 4,04 trilyon dolara ulaştı.

SON 24 SAATTE İŞLEM HACMİNDE YÜZDE 26,5'İ AŞAN ARTIŞ

Bitcoin'in piyasa değeri de son 24 saatte yüzde 2,55 artarak 2,41 trilyon dolara ulaşırken, günlük işlem hacmi ise yüzde 26,5'ten fazla artarak 77,6 milyar dolara ulaştı.

BITCOIN DEĞERİ YILIN BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 30 ARTTI

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 30 arttı.

ETHEREUM REKOR KIRDI

Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para birimi olan Ethereum'un fiyatı yaklaşık yüzde 1,3 değer kazanarak 4 bin 273 dolara yükseldi.