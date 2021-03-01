Bitcoin 46 bin doların üzerine yükseldi

Son aylarda yatırımcıların gözdesi olan Bitcoin, çeşitli kurumlar tarafından "spekülatif para birimi" olarak tanımlanmasının ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Artan kurumsal alımların desteğinde, 21 Şubat'ta 58 bin 330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 44 bin dolar düzeyine kadar indikten sonra, 46 bin 229.75 dolara geldi.

YÜZDE 1,77 DEĞERLENDİ

Son 24 saat içinde 43 bin 241.62 ve 46 bin 848.02 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1,77 artışla 46 bin 229.75 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 17,85 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 861 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 36 milyar dolar artışla 1 trilyon 41 milyar dolara yükseldi. Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aştı.

TOPLAM PİYASA HACMİNİN YÜZDE 61,1'İ BİTCOİN

Toplam 8 bin 614 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 946 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61,1'ini Bitcoin oluşturuyor.

İŞLEM HACMİ 136 MİLYAR DOLAR

Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 7 milyar dolarlık artışla 136 milyar dolara yükseldi.