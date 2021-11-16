Bitcoin 59 bin 862 dolara kadar geriledi

Bitcoin 59 bin 862 dolara kadar geriledi

Kripto para piyasasındaki en hareketli birim olan Bitcoin'in, 69 bin dolarlık seviyesinden yavaş yavaş 60 bin dolarlık seviyelere geri çekildiğine şahit oluyoruz.

Bitcoin, geçen hafta 69 bin dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra yüzde 10,8'lik düşüşle 60 bin 500 dolarlık destek seviyesinin altını zorluyor. Bu sabah da 59 bin 862 dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasası bazen atılan bir tweet ile düşebiliyor. Bitcoin bazen haftalık kazancını bir günde geri verebiliyor. Dijital varlıklardan Bitcoin’de yaşanan bu gerilemeler diğer kripto paralarda da panik satışlara yol açabiliyor. Fakat bu kez yaşanan gerileme kâr satışlarından kaynaklanıyor.

ÇİN'İN KARARLARI PİYASALARDA ETKİLİ OLACAK

Analistler, son 4 saatte 300 milyon dolara yakın uzun pozisyonun kapatıldığını belirtirken düşüşte, Çin'in Bitcoin madenciliğine yönelik ilave adımlarda kararlı olduğu mesajlarının da etkili olabileceğini belirtiyor.

ETHEREUM YÜZDE 10,3 DÜŞÜŞTE

Son 24 saatte yüzde 8 değer kaybeden Bitcoin'in yanı sıra Ethereum, AVAX, Polkadot gibi coinlerde de sert düzeltmeler yaşandı. Ethereum da 4 bin 290 dolara kadar inerek 4 bin 237 dolarlık zirvesine göre yüzde 10,3 geriledi.

Düşüşün nedenleri arasında kâr satışlarının yanı sıra Çin'den gelen haberin de etkili olabileceği belirtiliyor.

BITCOIN FONLARINDA GERİLEME SÜRÜYOR

ABD'de New York Borsası'nda işleme başlanan Bitcoin fonlarına giriş ise, ABD SPK'sının Bitcoin vadeli sözleşmelerine dayalı ETF'lere onay vermesinin ardından yaşanan 1.5 milyar dolarlık haftalık girişin ardından gerilemeyi sürdürüyor.