Bitcoin 60 bin dolarda tutunmayı başardı

Kripto para birimi Bitcoin 66 bine yükselmesinin ardından kademeli olarak değer kaybederken, bugün gördüğü en düşük 58 bin 128 dolardan geri döndü ve 60 bin 901,7 dolara kadar çıktı.

Kripto para piyasasının en çok işlem gören para birimi Bitcoin, ABD'de New York borsasında işlem görmesinin ardından hıza yükseldiği 66 bin dolarlık zirveden kademeli olarak bu sabah saatlerinde 58 bin 128 dolara kadar azalış gösterdi.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD merkezli elektronik otomobil üreticisi Tesla, kripto para ödemelerini yakın zamanda yeniden başlatabileceğinin ipuçlarını verince kâr satışlarıyla satışları artan Bitcoin, düşüş dalgasına girdi.

Bitcoin, bu gelişmelere rağmen 60 bin 901,7 değerle 60 bin dolar üzerinde tutunmayı başardı.

Bitcoin'in bundan sonraki serüveninde ülkelerin hakkına verdiği kararlar yükselmesi ve kâr satışlarının artması yön verecek gibi görülüyor.

ETHEREUM 4 BİN 156 DOLAR SEVİYESİNDE

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), bugün içerisinde en yüksek 4 bin 149 dolar, en düşük ise 3 bin 899 dolar seviyesini görürken; şu anda 4 bin 156 dolar seviyesinde bulunuyor.