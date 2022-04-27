Petrol
104.97
0.34%
Euro
15.65
-0.63%
Dolar
14.81
0.11%
Altın
898.07
-0.91%
Borsa
2451
1.37%
Bitcoin
579.551
1.63%
BTXN Coin
20.03
-4.98%
Bitexen

    Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ödeme aracı oldu

    Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kripto para birimi Bitcoin, ödeme aracı olarak kabul edildi.
    • AA
    • 27.04.2022 - 22:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ödeme aracı oldu

    Ulusal basındaki haberlere göre, Dijital Ekonomi ve Telekomünikasyon Bakanı Gourna Zacko’nın Ulusal Meclise sunduğu kripto para borsası ve Bitcoin’i para birimi olarak kabul eden yasa teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

    Kripto para üzerinden vergi ödenebilecek

    Yeni yasaya göre, ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek.

    Orta Amerika ülkesi El Salvador’da Bitcoin 7 Eylül 2021’de yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Çin'de koronavirüs vakaları nedeniyle toplu test kararı alındı
    Dünya

    Çin'de koronavirüs vakaları nedeniyle toplu test kararı alındı

    Adıyaman'da gözaltına alınan eski HDP il başkanı adliyede
    3. Sayfa

    Adıyaman'da gözaltına alınan eski HDP il başkanı adliyede

    Aklında Bitcoin almak varsa hemen hesabını açabilirsin
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hemen hesabını açabilirsin

    Görüş Bildir