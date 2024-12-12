Bitcoin tekrar 100 bin dolar eşiğini geçti

Haber Merkezi

En fazla işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin, inişli çıkışlı seyrinde tekrar 100 bin doların üzerine çıkarak 100 bin 545,5 dolara yükseldi.

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ın ve kendisine destek veren Elon Musk'ın kripto paralara olumlu bakış açısı ve söylemleri Bitcoin'i, bilindiği 68 bin dolarlık seviyeden 103 bin dolara kadar çıkarmıştı.

Kripto para birimi yatırımcıları kâr etmek için ellerindeki Bitcoin'leri satınca para birimi, 91 bin dolara kadar gerilese de şimdi tekrar yükseliş trendine girdi.

BİR GÜNDE 2 BİN 865 DOLARLIK KAZANÇ

Bitcoin dünkü kapanışının ardından yüzde 2,93 ve 2 bin 865,5 dolar artış yaşadı.