Bitcoin,19 bin doların altına geriledi

Borsalardaki düşüş, kripto para piyasasını olumsuz etkiledi.

Kripto para piyasasındaki dalgalanma devam ediyor.

Önce 20 bin doların altına inen dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, şimdi de 19 bin dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

18 bin 700 dolar seviyelerine düştü

Bitcoin, küresel çaptaki borsalarda yaşanan düşüşün ardından, haziran ayından bu yana en düşük seviyesine indi ve 18 bin 700 dolar düzeyinde seyrediyor.

Ayrıca tüm kripto para piyasasının değeri de dijital paralarda yaşanan satış sonrası 1 trilyon doların altına düştü.

Ethereum'da son durum

Bitcoin'deki gerilemenin ardından, Ethereum da 1500 dolar düzeyine kadar geriledi.

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, para politikasını sıkılaştırarak aşırı enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.

Fed'in faiz artırımları

ABD Merkez Bankası (Fed), toplam 2,25 puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi. CNBC'nin aktardığına göre, piyasaların faiz artışı konusundaki beklentisi sürüyor.