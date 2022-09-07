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    Bitcoin,19 bin doların altına geriledi

    Borsalardaki düşüş, kripto para piyasasını olumsuz etkiledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 15:40
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    Bitcoin,19 bin doların altına geriledi

    Kripto para piyasasındaki dalgalanma devam ediyor.

    Önce 20 bin doların altına inen dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, şimdi de 19 bin dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

    18 bin 700 dolar seviyelerine düştü

    Bitcoin, küresel çaptaki borsalarda yaşanan düşüşün ardından, haziran ayından bu yana en düşük seviyesine indi ve 18 bin 700 dolar düzeyinde seyrediyor.

    Ayrıca tüm kripto para piyasasının değeri de dijital paralarda yaşanan satış sonrası 1 trilyon doların altına düştü.

    Ethereum'da son durum

    Bitcoin'deki gerilemenin ardından, Ethereum da 1500 dolar düzeyine kadar geriledi.

    Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, para politikasını sıkılaştırarak aşırı enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.

    Fed'in faiz artırımları

    ABD Merkez Bankası (Fed), toplam 2,25 puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi. CNBC'nin aktardığına göre, piyasaların faiz artışı konusundaki beklentisi sürüyor.

    Bitcoin,19 bin doların altına geriledi #1


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