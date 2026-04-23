Bitcoin'de 78 bin dolar seviyesi ikinci gününde

Kripto piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, küresel gelişmelerin etkisiyle temkinli bir görünüm sergiliyor.

79 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin'de teknik seviyeler öne çıkarken, uzmanlar kısa vadede oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

BITCOIN 78 BİN DOLARIN ÜZERİNDE KALDI

Bitcoin, bugün 78 bin dolar seviyesinin üzerinde yatay hareket etti.

TSİ 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 78 bin 153 dolardan işlem gören kripto para, bir gün önce 79 bin doların üzerine çıkarak şubat başından bu yana en yüksek seviyesini test etmişti.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, kısa vadede fiyat hareketlerinin teknik seviyelere bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor.

76 bin doların aşılmasıyla birlikte düşüş yönlü pozisyonların bir kısmının kapandığı ifade edilirken, türev piyasalardaki yüksek açık pozisyonların ani fiyat dalgalanmalarına zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

ABD-İRAN HATTINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına rağmen taraflar arasındaki belirsizlik devam ediyor.

Tahran yönetiminin ateşkesi resmi olarak kabul etmemesi ve ABD'nin deniz ablukasına yönelik eleştiriler dikkat çekiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda iki konteyner gemisine el koyduğu ve bölgede üç gemiye ateş açtığı yönündeki haberler, enerji arzı üzerindeki riskleri artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları, varil başına 100 doların üzerindeki seyrini koruyor.

BITCOIN'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Mevcut görünümde 79 bin dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 73-75 bin dolar aralığının destek görevi görebileceği belirtiliyor.