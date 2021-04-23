Bitcoin’de hareketlilik sürüyor

Bitcoin, iniş-çıkışlı hareketlerle, 48 bin 827 doları gördükten sonra, 50 bin doların üzerine döndü.

Kripto piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, Bitcoin'in piyasa hacmi 1 trilyon doların altına, toplam piyasa hacmi de 2 trilyon doların altına geriledi.

BITCOIN 50 BİN 189 DOLAR

Son 24 saat içinde 48 bin 827,71 ve 55 bin 410,23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6,75 düşüşle 50 bin 189,53 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 20,17 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 66 milyar dolar düşüşle 940,54 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM 24 SAATTE YÜZDE 5.72 DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.72 düşüşle 2 bin 277,11 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 8,45 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 264,49 milyar dolar düzeyine geriledi.

BINANCE COIN SON 24 SAATTE YÜZDE 10,40 GERİLEDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10,40 düşüşle 495,38 dolara gerilerken, haftalık kaybı da yüzde 4,86 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 76,44 milyar dolara geriledi.

TOPLAM HACİM 1.83 TRİLYON DOLAR 2 TRİLYON DOLARIN ALTINDA

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1 trilyon 830 milyar dolar ile yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.