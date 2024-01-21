Bitcoin'de neler oluyor? Düşecek mi yükselecek mi? Cihan Kasal anlattı! Bitcoin'de yaşanan hareketli günleri Cihan Kasal analiz etti ve Podcat izleyicisi için ekran karşısına geçti. Borsa İstanbul ve altında yaşanan gelişmeleri aktaran Kasal önemli bilgiler verdi.

Özel Haber

Ekonomi ve finans dünyasında yaşanan gelişmeler yatırımcıları bir hayli merakta bırakmış durumda.

Hem borsada hem de kripto paralardaki dalgalanmalar, yatırımcıların hareket noktasında çaresiz bırakıyor.

Bu hafta Cihan Kasal, Borsa İstanbul'un son durumunu masaya yatırıyor. Hangi sektörler yükselişte, hangileri düşüşte? Türkiye ekonomisinin nabzını hissetmek için bu bölümü kaçırmayın.

Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüzdeki ekonomik dalgalanmalara karşı ne kadar dirençli? Cihan, altın piyasasındaki güncel gelişmeleri değerlendiriyor.

Bitcoin'in geleceği ne durumda?

Ayrıca, kripto paraların öncüsü Bitcoin'e odaklanacağız. Son dönemdeki fiyat değişimleri ve küresel ekonomiyle olan ilişkisi üzerine Cihan'ın derinlemesine analizleriyle dolu bir sohbet sizi bekliyor.

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