Bitcoin'den yeni rekor: 109 bin doları aştı

Haber Merkezi

Küresel piyasalarda bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izlerken, destek verdiği kripto piyasalarda çıkış sürdü.

Bitcoin yüzde 3,29 ve 3 bin 471,4 dolar artışla 109 bin 20,4 dolara çıkarak bir önceki rekor olan 108 bin doları aştı.

PİYASALAR İLK GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI

Trump'ın alacağı ilk kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, haftanın ilk günü hareketli başlandı.

Donald Trump, görevi bugün saat 20.00'de teslim alacak. Görev teslim öncesinde özellikle kripto parada yükselişler görülüyor.

PİYASALAR TRUMP'A ODAKLANDI

ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bugün görevi devralacak Trump, ilk olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılacak.

KRİPTO PARALARDA TRUMP ETKİSİ

Bitcoin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın dijital varlıkları sektörde baskın güç haline getirme planıyla başlayan yükselişi sürdürüyor.

Donald Trump tarafından piyasaya sürülen bir dijital token kripto para piyasasını sarsarak milyarlarca dolarlık işlem hacmi yarattı.

CoinMarketCap’in verilerine göre Solana blok zincirinde “Trump” ticker’ı altında işlem gören tokenın piyasa değeri, cuma günü lanse edilmesinin ardından hafta sonu 15 milyar dolara yükseldi.

Dijital varlığın piyasa değeri, Trump’ın eşi Melania’nin de bir coin tanıtmasının ardından Pazar günü New York’ta 10 milyar doların altına düştü.

ETHEREUM

Altcoinlerde en fazla işlem gören para birimi Ethereum da yüzde 4,12 ve 135,24 dolar artışla 3.418,08 dolara yükseldi.