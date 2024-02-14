Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı En fazla işlem hacmine sahip kripto para birimi Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte piyasa değeri de arttı.

AA

Analiz şirketi Coinmarketcap, kripto para dünyasındaki değişiklikleri gözler önüne serdi.

Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırımların artışının sürmesiyle son 24 saatte yüzde 3,1'den fazla değer kazandı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 51 bin doların üzerine çıktı.

Bicoin piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.

Küresel piyasanın değeri 1,9 trilyon dolar oldu

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, 24 saatte yüzde 2,7 artarak 1 trilyon 930 milyar doların üzerine çıktı.

Spot Bitcoin ETF'leri Bitcoin'in fiyatını artırdı

ABD'de Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik ilginin devam etmesinin yanı sıra büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler, Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Aralık 2021'den bu yana en yüksek değer

Bugün TSİ 15.15 itibarıyla 51 bin 493 dolardan işlem gören Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Bir haftada yüzde 20 kazandırdı

Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 20'yi aştı. Bitcoin'in değeri Ekim 2023'ten bu yana yüzde 80'den fazla değer kazandı.

Yarılanma süreci nisanda

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklediğini ancak yükselişin yaklaşık 4 aydır sürmesi nedeniyle bir duraklama dönemine de girilebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin ETF başvurusu onaylandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

Spot Bitcoin ETF'lerine geçen hafta 1,1 milyar dolar yatırım yapılmıştı.

Ethereum değerlenmeye devam ediyor

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 2,4 değer kazanarak 2 bin 747 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)