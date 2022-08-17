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    Bodrum'a 2 bin 509 yolculu kruvaziyer yanaştı

    Türkiye'nin kıyıları bu yıl daha önce yaşanmamış dolulukta kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapıyor.
    • 17.08.2022 - 15:17
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    Bodrum'a 2 bin 509 yolculu kruvaziyer yanaştı

    Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaşan Malta bayraklı "Mein Schiff 5" gemisinden 2 bin 509 yolcu karaya indi.

    Yolcuların çoğunluğu Almanya'dan

    Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 275 metrelik "Mein Schiff 5"te çoğunluğu Almanya'dan 2 bin 509 yolcu ile 921 personel bulunuyor.

    Gemiden inen yolcular alışveriş yaptı

    AA'nın haberine göre gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

    kruvaziyer

    Geminin sonraki durağı Mikanos

    Kruvaziyerin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.


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