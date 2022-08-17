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Bodrum'a 2 bin 509 yolculu kruvaziyer yanaştı

Bodrum'a 2 bin 509 yolculu kruvaziyer yanaştı

Türkiye'nin kıyıları bu yıl daha önce yaşanmamış dolulukta kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapıyor.