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- Bodrum'a 2 bin 509 yolculu kruvaziyer yanaştı
Bodrum'a 2 bin 509 yolculu kruvaziyer yanaştı
Türkiye'nin kıyıları bu yıl daha önce yaşanmamış dolulukta kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapıyor.
- 17.08.2022 - 15:17
Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaşan Malta bayraklı "Mein Schiff 5" gemisinden 2 bin 509 yolcu karaya indi.
Yolcuların çoğunluğu Almanya'dan
Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 275 metrelik "Mein Schiff 5"te çoğunluğu Almanya'dan 2 bin 509 yolcu ile 921 personel bulunuyor.
Gemiden inen yolcular alışveriş yaptı
AA'nın haberine göre gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.
Geminin sonraki durağı Mikanos
Kruvaziyerin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.