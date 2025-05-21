Bodrum'da tatilin maliyeti: Kişi başı oda 43 bin, plaj girişi 6 bin lira

DHA

En önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz sezonu başlarken, otellerde oda fiyatları kişi başı 2 bin liradan başlayıp 43 bin liraya çıkıyor.

Yine Bodrum'da özel plajlara giriş ücreti ise harcama limiti konularak 6 bin liraya kadar yükseliyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, tatile geleceklere fiyatlardan etkilenmemeleri için önceden rezervasyon yaptırmaları ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarısında bulundu.

PLAJ VE OTELLER HAREKETLENDİ

Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı.

Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor.

PLAJA GİRİŞ 1.000 LİRA İLE 6 BİN LİRA ARASINDA

Bu kapsamda, ilçede özel plajlara girişler 1.000 liradan başlıyor, verilen hizmetin kalitesine göre 6 bin liraya kadar çıkıyor.

ODA FİYATLARI 2 BİN LİRA İLE 43 BİN LİRA ARASINDA

Otellerdeki oda fiyatları ise niteliğine göre kişi başı gecelik 2 bin liradan başlayıp, 43 bin liraya kadar çıkıyor.

"PERŞEMBE GÜNÜ YAZA GİRİLİYOR"

Mevsimsel olarak uzun süreden beri havaların iyi olmasını beklediklerini ancak bir türlü yaza giremediklerini belirten Alişir Şahin, "Bu hafta perşembeden itibaren yaz mevsimine girmiş olacağız. Hava sıcaklığı artarak devam edecek bayram ile beraber sezona girmiş olacağız. Bodrum bölgesel olarak çok zengin Ortakent, Bitez, Gümüşlük, Akyarlar, Torba, Yalıkavak, Türkbükü olarak ayrılıyor. Bodrum her kesime arz ve talep noktasında hitap ediyor. Konaklamada oda fiyatları kişi başı gecelik 2 bin liradan başlıyor, verilen hizmetin kalitesine göre Türkbükü ve Yalıkavak gibi bölgelerde 43 bin liraya kadar çıkıyor. Şehir merkezinde olan otellerde ise kişi başı gecelik 2 bin liraya konaklamak mümkün." dedi.

"HER KESİME YÖNELİK PLAJ VAR, ÖZEL PLAJLAR PARALI"

Plaj işletmeleriyle ilgili de bilgi veren Şahin, "Bodrum'da her kesime yönelik plaj var. Ücretsiz halk plajları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyenin nitelikli plajları var. Bunun dışında bölge ve lükse göre özel plaj işletmeleri var. Bu özel plajlarda harcama zorunluğu ve hizmet değişiklik gösteriyor. Bölgesel olarak fiyatlar değişmekle beraber kişi başı verilen hizmet kalitesine 1000 liradan başlıyor ve 6 bin liraya kadar çıkıyor." diye konuştu.

SAHTE REZERVASYONA DİKKAT

Tatil sezonu denince dolandırıcılara da dikkat etme sezonu geliyor. Tatile geleceklere çok önceden rezervasyon yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Alişir Şahin, şunları söyledi:

Talep arttıkça fiyatlar da artmış oluyor. Talep son ana bırakılırsa fiyat da artıyor. Şu an tatil planlanırsa her bütçeye göre tatil sunuluyor. 'Tatili ucuz' diye fırsat bilip alırken lütfen dikkat edin dolandırılmayın. Bu tür olaylar çok oluyor. Tüketiciler, mağdur olmamak için rezervasyon yaptırmadan önce Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan böyle bir otel var mı diye bakıp teyit alabilir. Tatil alacakları acentelerin TÜRSAB'a ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olup, olmadıklarına da dikkat edilmeli. Tatil alınacak, otel için verilen adres, telefon gibi bilgilerine de dikkat edilmeli. Bodrum dışında bir adres ya da telefon numarası ise dikkatli olunmalı.

"BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLSUN"

Kurban Bayramı tatilinin 9 olmasını istediklerini belirten Şahin, "Beklentimiz bu yönde. Bu bize can simidi olacak. Turizmcilerin buna ihtiyacı var. Bu haber gelirse sezona motive bir şekilde girmiş olacağız. Önceden bu duyurulursa iyi olur. Vatandaşlar erken rezervasyon yapar, turizmciler de ona göre hazırlanırlar." ifadelerini kullandı.

"İNŞAATLAR DURDURULMALI"

Bodrum'da inşaat yasağının bu yıl 15 Mayıs itibarıyla başladığını hatırlatan BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Ancak inşaat yasağına uymayanlar, yollardaki beton mikserleri ve hafriyat kamyonları görüntü ve gürültü kirliliğine neden oluyor. Otellerin dibinde devam eden inşaatlar nedeniyle bize şikayetler geliyor. Turistlerin buraya dinlenmek ve tatil yapmak için geldiği unutulmamalı. Turizm sezonu başladı. 5 ay kadar bir turizm sezonumuz var. Zamanımız azaldı. Bir an önce bu inşaatlar durdurulmalı. Ardından da yollar bayrama kadar temizlenmeli." dedi.