Borsa, emir-işlem oranı ve ücretinde değişiklik yaptı

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5/1'den 3/1'e düşürüldü.
Değişiklik bir ay boyunca yürürlükte olacak.
Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasında, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti ise 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.
"ALIM SATIM BANDI DARALABİLİR"
Analistler, söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceğini bildirdi.
Borsa İstanbul'un pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik yapılması hakkındaki açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KAP'TA AÇIKLAMA YAYINLARI
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltilmiştir.
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