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Borsa, emir-işlem oranı ve ücretinde değişiklik yaptı

Borsa, emir-işlem oranı ve ücretinde değişiklik yaptı Borsa İstanbul'un pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik yapılması hakkındaki açıklaması, KAP yayımlandı.