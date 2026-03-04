Borsa günün ilk yarısında yükseldi! BIST 100 12.979 puana çıktı

Borsa İstanbul’da günün ilk bölümünde alıcılı bir seyir izlendi. Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,92 puan artışla 12.979,33 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 70,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,68 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 1,11 ile iletişim oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİRDE

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına ilişkin endişeler nedeniyle karışık bir seyir öne çıkarken, Borsa İstanbul’da savunma hisseleri öncülüğünde pozitif görünüm hakim oldu.

GÜNDEM

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmeler ve Orta Doğu’dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde reel efektif döviz kuru endeksi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nun takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puan direnç, 12.900 ve 12.800 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.