Borsa İstanbul güne hızlı başladı

AA

ABD ile Çin arasında restleşmeye dönüşen gümrük tarifesindeki uzlaşma arayışı, piyasalara olumlu yansıdı.

Perşembe günü yarım gün gerçekleşen işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.486,56 puandan tamamlamıştı.

Bugünkü açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,37 puan ve yüzde 0,72 artışla 9.554,93 puana çıktı.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, tek kaybettiren ise yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.