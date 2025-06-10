Yurt içi piyasalar bugün açıldı

AA

Geçen hafta cuma günü ve dün, yurt içi piyasalarda Kurban Bayramı tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmedi.

Bugün açılan piyasalar küresel piyasaların etkisinde ilerliyor.

ONS ALTIN

Tarifeler cephesindeki olumlu haber akışıyla gerileyen altının ons fiyatı, şu dakikalarda 3 bin 326 dolara çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 195 lira

Çeyrek altın: 7 bin 115 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 987 lira

Tam altın: 28 bin 454 lira

Yarım altın: 14 bin 227 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 39,2790'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,2358'dan işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 39,2358 lira

Euro: 44,7010 lira

Sterlin: 52,9726 lira

BORSA

Perşembe günü yarım gün gerçekleşen işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.486,56 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

11.30 Euro Bölgesi, Sentix yatırımcı güveni

17.30 Türkiye, mayıs ayı hazine nakit dengesi