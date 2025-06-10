Yurt içi piyasalar bugün açıldı

Geçen hafta cuma günü ve dün, yurt içi piyasalarda Kurban Bayramı tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmedi.
Bugün açılan piyasalar küresel piyasaların etkisinde ilerliyor.
ONS ALTIN
Tarifeler cephesindeki olumlu haber akışıyla gerileyen altının ons fiyatı, şu dakikalarda 3 bin 326 dolara çıktı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 195 lira
Çeyrek altın: 7 bin 115 lira
Cumhuriyet altını: 28 bin 987 lira
Tam altın: 28 bin 454 lira
Yarım altın: 14 bin 227 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 39,2790'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,2358'dan işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatları şöyle:
Dolar: 39,2358 lira
Euro: 44,7010 lira
Sterlin: 52,9726 lira
BORSA
Perşembe günü yarım gün gerçekleşen işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.486,56 puandan tamamladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları
11.30 Euro Bölgesi, Sentix yatırımcı güveni
17.30 Türkiye, mayıs ayı hazine nakit dengesi
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