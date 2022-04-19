Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor tazeledi

Küresel piyasalar dalgalı seyrederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseldi ve kapanış, gün ortası rekorları arka arkaya geldi.

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında 2.531,86 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 ve 17,57 puan değer kazancıyla 2.527,88 puan oldu.

Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştı ve toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık ve holding endeksi arttı

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı yatırımcının odağında

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtiyor.

Borsa İstanbul destek ve direnç konumu

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.440 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.