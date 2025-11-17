Borsa İstanbul haftaya yüzde 0,65 yükselişle başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile ilgili belirsizlikler risk algısını artırdı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün ise haftaya önceki kapanışa göre 68,30 puan ve yüzde 0,65 yükselişle 10.634,04 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,04 arttı.

ORMAN, KAĞIT, BASIM SEKTÖRÜ EN ÇOK DEĞERLENEN ENDEKS OLDU

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,10 ile orman kağıt basım, tek gerileyen ise yüzde 0,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD'de Nvidia başta olmak üzere şirketlerin açıklayacağı bilançolar öncesinde haftaya yön arayışıyla başlarken, Asya tarafındaki jeopolitik gelişmeler risk iştahının azalmasına neden oluyor.

BIST 100 ENDEKSİNDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.550 ve 10.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.