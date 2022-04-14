Borsa İstanbul pozitif ilerliyor

İki gün önce kapanış ve dün de gün ortası kapanış rekorunu kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne artışla başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 20,49 puan ve 0,83 artışla 2.480,92 puandan başlangıç yaparak pozitif ilerlemesini bugüne de taşıdı.

Bankacılık ve holding endeksi yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,88'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

AA'nın haberine göre, BIST 100 endeksi, dün tarihi zirvesini 2.497,8 puana taşımasının ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2.460,43 puandan tamamladı.

Merkez Bankası'nın faiz hareketi yatırımcının odağında

Analistler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını kaydederek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.