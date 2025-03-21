Borsa İstanbul'da devre kesiciler tekrar çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarının başladığı çarşamba günü Borsa İstanbul'da devre kesiciler iki kez çalıştırılmak zorunda kalınmıştı.
Borsa İstanbul dün toparlanma çabalarına girse de günü düşüşle tamamlamıştı.
Borsa'da BIST 100 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puanla güne başladı.
DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ GEÇTİ
Bu sabah da satıcılı seyir devam ederken BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 5'i aştı
Devre kesiciler bugün bir kez daha çalıştırılarak işlemlere geçici süre ara verildi.
BANKACILIK ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ
Borsa İstanbul şu sıralar yüzde 5,02 oranında düşüşle 9 bin 318 puanda bulunurken, Bankacılık Endeksi ise yüzde 7,67 oranında düşüşle 12 bin 622 puanda bulunuyor.
AÇIĞA SATIŞTA YUKARIYA ADIM KURALI DEVREDE
Borsa İstanbul yönetimi, manipülasyon operasyonlarının ardından 21 Şubat Cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaları nedeniyle uygulamaya aldığı açığa satışta yeniden yukarı adım kuralının 21 Mart'ta da uygulanacağını açıkladı.
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