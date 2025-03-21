Borsa İstanbul'da devre kesiciler tekrar çalıştı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarının başladığı çarşamba günü Borsa İstanbul'da devre kesiciler iki kez çalıştırılmak zorunda kalınmıştı.

Borsa İstanbul dün toparlanma çabalarına girse de günü düşüşle tamamlamıştı.

Borsa'da BIST 100 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puanla güne başladı.

DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ GEÇTİ

Bu sabah da satıcılı seyir devam ederken BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 5'i aştı

Devre kesiciler bugün bir kez daha çalıştırılarak işlemlere geçici süre ara verildi.

BANKACILIK ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul şu sıralar yüzde 5,02 oranında düşüşle 9 bin 318 puanda bulunurken, Bankacılık Endeksi ise yüzde 7,67 oranında düşüşle 12 bin 622 puanda bulunuyor.

AÇIĞA SATIŞTA YUKARIYA ADIM KURALI DEVREDE

Borsa İstanbul yönetimi, manipülasyon operasyonlarının ardından 21 Şubat Cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaları nedeniyle uygulamaya aldığı açığa satışta yeniden yukarı adım kuralının 21 Mart'ta da uygulanacağını açıkladı.