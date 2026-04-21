Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, yeni güne alıcılı bir başlangıç yaptı.

Yatırımcıların odağında, küresel piyasalardaki gelişmeler ve makroekonomik veriler yer almaya devam ediyor

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 14.484,91 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta ise önceki kapanışa göre 50,20 puan ve yüzde 0,35 artışla 14.535,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

EN ÇOK MADENCİLİK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerden kaynaklı belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken gözler, ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar, piyasalarında görülen olumsuz tepkileri sınırladı. Analistler, piyasaların olumsuz haberlere korkulduğu kadar kötümser tepkiler vermediğini belirtti.

Piyasaların olumsuz senaryoları fiyatlama konusunda isteksiz kaldığını ifade eden analistler, İran tarafından gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

BİST 100'TE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.