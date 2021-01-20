Borsa İstanbul’dan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul’dan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,34 puan artıp, yüzde 0,28 değer kazanarak günü 1.569,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 29 milyar 900 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile spor oldu.

POZİTİF BİR SEYİR HAKİM

Analistler bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülemesine karşın piyasalarda pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

YATIRIMCININ ODAĞINDAKİ AÇIKLAMALAR

Analistler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın bu akşam gerçekleşecek yemin töreni ve yapacağı konuşma ile İngiltere, Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının da piyasaların odağında bulunduğunu aktardı.