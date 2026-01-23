Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 13.000 puanı aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor geldi.

Önce en yüksek kapanış, sonra en yüksek açılış ve şimdi de 13.000 puanı aşmak....

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

YENİ REKOR

BIST 100 endeksi 13.037'ye çıkarak rekorunu yeni bir seviyeye taşıdı

Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslerken BIST 100 endeksi, genele yayılan alımlarla güne rekor seviyeden başladı.

ABD'DE AÇIKLANAN POZİTİF VERİLER ETKİLEDİ

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.