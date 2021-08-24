Borsadaki şirketler ilk yarıda 78.2 milyar lira kâr elde etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk yarıda yüzde 121,9 artarak 78 milyar 246 milyon liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2021'in ilk yarısında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 121,9 artarak iki katını aştı.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 97 şirketten 85'i net kâr elde etti, 12'si ise zarar yazdı.

İLK YARIDA EN FAZLA NET KÂR ELDE FİRMA EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK OLDU

Söz konusu şirketlerden ilk yarıda en fazla net kâr elde eden ise 5 milyar 801 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik olarak kayıtlara geçti.

Net kârda Ereğli Demir ve Çelik'i; 5 milyar 453 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 311 milyon lirayla Koç Holding, 4 milyar 132 milyon lirayla Akbank, 4 milyar 49 milyon lirayla İş Bankası, 3 milyar 685 milyon lirayla Yapı ve Kredi, 3 milyar 464 milyon lirayla Sabancı Holding, 3 milyar 188 milyon lirayla Enka İnşaat, 2 milyar 819 milyon lirayla Ford Otosan ve 2 milyar 743 milyon lirayla da Şişe ve Cam Fabrikaları izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 596 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus'un ardından 418 milyon lirayla Global Yatırım Holding ve 297 milyon lirayla Net Holding geldi.

KÂR ARTIŞINDA LİDERLİK EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK'TE

İlk kez geçen yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan ve birçok avantaj ve dezavantajı da beraberinde getiren koronavirüs salgını, şirket kârlılıklarına da yansıdı. Bu süreçte şirketlerin birçoğunun süreci avantaja çevirerek kârlılıklarını önemli ölçüde artırdığı, sektörel farklılaşmanın belirginleştiği görüldü.

Dünya çapında tedarik sıkıntılarının yaşandığı çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları, bu yılın ocak-haziran döneminde net kârını miktar bazında en çok artıran şirket oldu. Şirket, net kârını 2021'in aynı döneminde 5 milyar 801 milyon liraya çıkardı.

Tüpraş geçen yılın ilk yarısında 2 milyar 450 milyon lira düzeyinde bulunan zararını, bu yılın aynı sürecinde 939 milyon liralık kâra çevirirken, Garanti Bankası 2 milyar 222 milyon liralık net kâr artışı elde etti.

THY, SÜREÇTE ZARARINI EN ÇOK AZALTAN ŞİRKET

Bu süreçte zararını en çok azaltan şirket ise Türk Hava Yolları oldu. Salgın kaynaklı uçuş talebinin azalması ve dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 4 milyar 257 milyon lira zarar yazan şirket, bu yılın aynı döneminde bu zararı 4 milyar 198 milyon lira azaltmayı başardı.

Bu dönemde net kârında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket VakıfBank oldu. Bankanın geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 241 milyon lira olan kârı, 2021'in ilk yarısında 1 milyar 831 milyon lira azalarak 1 milyar 410 milyon liraya geriledi.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kâr artışında ilk sırayı Oyak Çimento'nun aldığı görüldü. Söz konusu dönemde, şirketin net kârı 1 milyon 365 bin lira seviyesinden 290 milyon liraya ulaştı.

4 ŞİRKET İLK 10'DAN ÇIKTI

Net kâr büyüklüğü açısından 2019'un Ocak-Hhaziran döneminde ilk 10'da yer alan şirketlerden 4'ü, bu yılın ilk yarısında listede yer alamadı.

Bu yılın ilk yarısında söz konusu listeden VakıfBank, Aselsan, Halk Bankası ve Turkcell çıkarken, bu şirketlerin yerine Ereğli Demir ve Çelik, Enka İnşaat, Ford Otosan ile Şişe ve Cam Fabrikaları girdi.