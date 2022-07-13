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    Bozcaada Avrupa'nın en büyülü 10 adasından biri

    Kuzey Marmara'nın en cazip adalarından Bozcaada, The Guardian'ın listesinde "en büyülü adalar" arasında yerini aldı.
    • 13.07.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 13:09
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    Bozcaada Avrupa'nın en büyülü 10 adasından biri

    Kuzey Ege’nin cennet adası Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi, "Avrupa’nın en büyülü-göz alıcı 10 adası" arasında yer aldı.

    Bozulmamış adalar arasında ikinci sırada

    İngiltere gazetesi The Guardian listede tavsiye ettiği 10 adanın, bozulmamış, huzurlu, tenha sahilleri ile öne çıktığını belirtti. Gazete'ye göre Bozcaada listenin ikincisi.

    Bozcaada dünya medyasının gözdesi

    Daha önce de sık sık dış basında hem dünyanın hem de Avrupa’nın en iyi adaları arasında gösterilen Bozcaada, son yıllarda ise New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tavsiye edilmişti.

    Bozcaada Avrupa'da büyülü ada seçildi

    "Türk ve Rum mirası açısından zengin bir ada"

    İHA'nın haberine göre, ikinci sırada yer alan Bozcaada için, Türk ve Rum mirası açısından zengin bir ada olduğunun altı çizilirken, adanın yaz sezonunda daha çok İstanbullular tarafından tercih edildiği ifade ediliyor.

    Bozcaada

    Bozcaada’nın Truva savaşındaki yeri

    Bozcaada’nın Truva savaşındaki yerine de atıf yapılan haberde, halen bir yanda cami ve bir yanda Ortodoks kilisesinin bir arada uyum içerisinde yaşadığını belirtiyor.

    Bozcaada

    Bir liman kenti ve üzüm adası

    Bozcaada’nın aynı zamanda bir liman kenti olduğunun altı çizilen haberde, taverna şeklindeki meyhaneler ve adanın üzüm adası olduğuna da dikkat çekiliyor.

    Bozcaada

    "Hepimiz için onur verici"

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, “Bozcaada’nın dış basında bu şekilde yer alması tabii hepimiz için onur verici. Ben kendi üzerime de sorumluluğu alarak, Bozcaadalılar olarak, adanın esnafı, yerel yöneticileri olarak Bozcaada’nın dışarıdan görülen marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor. Ne demek istediğimi aslında anlıyorsunuz. Bozcaada gerçekten sorunları da olan bir yer ancak marka değeri her zaman çok yüksek olan bir yer. Amacımız hem yönetim olarak hem de içinde yaşadığımız esnafımız olarak bu marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor.” dedi.

    Bozcaada

    Bozcaada Avrupa nın en büyülü 10 adasından biri #5

    Bozcaada Avrupa nın en büyülü 10 adasından biri #6

    Bozcaada Avrupa nın en büyülü 10 adasından biri #7

    Bozcaada Avrupa nın en büyülü 10 adasından biri #8

    Burgazada


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