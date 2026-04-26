Brent petrol, Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışından etkileniyor

Haftayı 105,33 dolarla tamamlayan petrol fiyatlarında jeopolitik riskler öne çıktı.

ABD-İran hattında müzakere sürecine yönelik çelişkili açıklamalar petrol arzında kesinti yaşanabileceği endişesini artırırken deniz taşımacılığına ilişkin riskler de Brent petrol fiyatlarını destekledi.

Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımacılığı açısından kritik öneme sahip olması, piyasalarda arz güvenliği hassasiyetini artırdı. Bölgeden geçen enerji sevkiyatına ilişkin risklerin yükselmesiyle petrol fiyatlarına jeopolitik risk primi eklendi.

Haftanın bazı günlerinde müzakere sürecinin yeniden başlayabileceğine yönelik haber akışı fiyatlarda sınırlı gevşeme yaratsa da hafta genelinde arz kaygıları, fiyatlardaki yüksek seyrin sürmesine neden oldu.

DOĞALGAZDA İÇ DİNAMİKLER ETKİLİ

ABD doğalgaz piyasasında ise petrol piyasasından farklı olarak iç dinamikler öne çıktı. Stokların beklentilerin üzerinde artması fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi sınırlarken LNG ihracat talebine ilişkin beklentiler ve dönemsel hava koşullarına bağlı tüketim görünümü fiyatları destekledi.

FİYATLARIN ARTIŞ ORANI

Bu gelişmelerle haftalık bazda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 13,5, doğalgazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı ise yüzde 0,3 arttı.