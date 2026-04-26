CHP'li Marmaraereğlisi Belediyesi, 23 Nisan'da heykel açılışı yaptı

Türkiye geçtiğimiz günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

Bayram kapsamında yurt genelinde birçok etkinlik düzenlenirken neşeli anlar ortaya çıktı.

CHP'li Marmara Belediyesi'nin 23 Nisan kapsamında imza attığı çalışma ise tartışma yarattı.

CHP'NİN 'HEYKEL' SEVDASI BİTMEK BİLMİYOR

Kentte öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri, şiir ve kompozisyon sunumları ile kutlamalar yapılırken günün en dikkat çeken anlarından biri ise Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atatürk Heykelinin açılışı oldu.

Sahil düzenleme çalışmaları kapsamında yenilenen alanın giriş kısmına konumlandırılan heykel, ilçenin en önemli noktalarından birine yerleştirildi.

"BİR ŞEYİ BUGÜN İPTAL EDEMEZDİK..."

Açılış sırasında bir konuşma yapan CHP’li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, "Bir şeyi bugün iptal edemezdik; yaklaşık altı aydır hazırlandığımız Atatürk'ümüzün büstünün açılışını..." dedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada tepkiler peş peşe gelirken, CHP'nin heykel dışında başka bir hizmetinin olmaması da vatandaşların gündeminde olan diğer bir konu oldu.

Bazı kullanıcılar heykel açılışının 23 Nisan ile alakasız olduğunu savunarak eleştiride bulundu.