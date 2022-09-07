Brent petrolün varil fiyatı 91,51 dolara düştü

Dünyadaki akaryakıt fiyatlarının merkezinde olan Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,51 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,42 azalarak 91,51 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,48 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar Asya'da devam eden koronavirüs salgınından etkileniyor

Fiyatlardaki düşüşte, koronavirüs salgınının Asya ülkeleri üzerindeki etkisi ve ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de yeniden alınan koronavirüs tedbirleri, piyasalarda zayıf talep beklentilerine neden oldu.

OPEC+ grubu kesintiye gitmişti

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Petrol arzı fiyatların daha çok düşmesini önlüyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle etkilenen petrol arzı ise fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 91,71 ile 92,07 dolar aralığının direnç, 91,35 ile 90,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.