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- Brezilya Merkez Bankası politika faizini yüzde 13,75'e çıkardı
Brezilya Merkez Bankası politika faizini yüzde 13,75'e çıkardı
Ülkeler artan enflasyonla mücadele için politika faizlerini, para politikaları gereği artırma eğilimini devam ettiriyor.
- 04.08.2022 - 09:14
- Güncelleme : 04.08.2022 - 09:45
Brezilya Merkez Bankası, Copom olarak adlandırılan para politikası kurulunun yaptığı toplantının ardından politika faizini 50 baz puan yükseltti.
2017'den bu yana en yüksek faiz oranı
Copom, faiz oranını yüzde 13,25'ten 2017'den bu yana en yüksek faiz oranı olan yüzde 13,75'e çıkarmaya karar verdi.
İkinci toplantı eylülde yapılacak
Brezilya Merkez Bankası, eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.
Veri beklentiler doğrultusunda geldi
Reuters anketine katılan 23 ekonomis,t faiz oranının 50 baz puan artırılmasını bekliyordu.