Bu ay Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisi zayıfladı

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Kasım ayı TÜFE verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini törpüledi.

Dünkü Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından değer veriler takip edilecek.

TÜFE, kasımda yıllık yüzde 47,09, aylık yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Gıda ve alkolsüz içecekler kalemi bir önceki aya göre yüzde 5,1'e çıktı.

Uzmanlara göre, veriler bu ay için faiz indirimi beklentisini zayıflattı ancak tam olarak ortadan kaldırmadı.

TCMB POLİTİKA FAİZİ SÜRECİ

TCMB Haziran 2023'ten bu yıl mart ayına kadar olan dönemde politika faizini 41,5 puan artırarak yüzde 50'ye yükselttikten sonra sekiz kez sabit tuttu.

Piyasa beklentileri TCMB'nin önümüzdeki yıl sonuna kadar politika faizinde 20 puan indirim öngörüyor.

PARA POLİTİKASI, ENFLASYONUN SEYRİNE BAĞLI

TCMB'ye göre TÜFE'deki beklentilerin üzerindeki artışlar "sıkılaşarak çözülemeyecek kalemler"den geldiği için para politikasında değişikliğe işaret etmiyor.Dolar/TL'de yeni zirve 34.7605 ile bu sabah görüldü.

TÜRK LİRASI / DOLAR İLİŞKİSİ

Eylül ayında dolar karşısında yüzde 0,4 değer yitiren TL'nin ekim ayındaki kaybı yüzde 0,2 ile sınırlı kalmıştı.

ABD seçimleri odaklı fiyatlama yaşanan kasım ayında TL'nin değer kaybı yüzde 1,44 oldu.

TL yıl boyunca reel bazda ise belirgin değer kazandı.

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GECELİK FAİZ

Gecelik faiz iki aydır politika faizi altında kalarak dün günü yüzde 49,57 seviyesinde tamamladı.

Fazla likidite rekor seviyelerden 500 milyar TL'nin altına indi. Toplam ters swap stoku ise 4,3 milyar dolar civarında.

FED'DEN ARALIKTA YÜZDE 25 FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin atacağı adımlarla ilgili ipucu edinmek üzere cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Piyasalar Fed'in bu ay yüzde 72 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.

Gelecek yılın sonuna kadar ise toplam 80 baz puan faiz indirimi öngörülüyor.