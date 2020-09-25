Buğdaydaki üretim artışı devam edecek

Gıda Komitesi'nde hasat sonrası hububat gelişmeleri ele alınırken, gözler koronavirüsün de etkisiyle bu yıla ilişkin buğday üretimine çevrildi.

Gıda Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımlarıyla toplandı.

Gıda Komitesi'nde, koronavirüs salgınına karşı tedbirler ve hasat sonrası hububat gelişmeleri ele alındı. Gözler de ülkenin buğday üretimine çevrildi.

BUĞDAY REKOLTESİ YÜZDE 8 ARTACAK

Komitede, 2020 üretim sezonu için yapılan saha gözlemleri neticesinde rekoltenin yüzde 8 artışla 20,5 milyon ton olacağı öngörüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masaları tarafından hazırlanan buğday bülteninden yapılan derlemeye göre, ülke genelinde söz konusu ürünün hasadı tamamlandı.

HASATLAR BAŞARILI GEÇTİ

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde verimli bir üretim sezonu gerçekleşirken, üretimde geçen yıla göre yüzde 20 artış gerçekleşti.

İlk hasatların yapıldığı Akdeniz Bölgesi'nde de verimli bir sezon yaşandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde mayıs ayının sonlarına doğru görülen aşırı sıcaklar ve don olaylarının rekolteye etkisi sınırlı kaldı. Konya'da ise son 10 yılın en verimli sezonu tamamlandı.

Marmara Bölgesi'nde üretimin yoğun olarak yapıldığı Trakya'da lokal alanlarda hastalık ve zararlılar tespit edilse de rekolte uzun yıllar ortalamasında gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde de hasatlar sorunsuz şekilde bitirildi.

FİYATLARIN YÜKSELTİLMESİ SAĞLANDI

Hasat süresince piyasa dışı aktörler yanında gerek Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) gerekse Türk Şeker'in alım yapması piyasa fiyatlarının TMO müdahale alım fiyatlarının üzerinde seyretmesini sağladı.

ÜRETİCİ, 2021'E HAZIR

Fiyatların üretici beklentisini karşılamış olması nedeniyle bu durumun 2021 yılı buğday ekim kararlarına olumlu yansıması öngörülüyor.

TMO GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYOR

TMO'nun açıkladığı yüksek alım fiyatları yanında, Bakanlık da gübre ve prim desteklerini yüzde 100 artırdı. Bu destekler, buğdayda elde edilen üretim artışında etkili oldu.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN BUĞDAY STOKLARI ARTTI

Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını nedeniyle ülkede temel gıda ürünü taleplerinde yoğun artış yaşanırken, bu durum TMO stoklarına talebi de artırdı.

TMO bu süreçte iç alımla oluşturduğu stoklarını sezon içinde dış alımla takviye ederek piyasalara ürün arzını kesintisiz sürdürdü.

Salgının süreceği ve önemli hububat ihracatçısı ülkelerin ihracat kısıtlamasına gidebilecekleri tahmin edilirken, TMO da piyasa düzenleme görevi kapsamında çalışma yapıyor.

İTHALAT YOLUYLA BUĞDAY VE ARPA STOKLARI TAKVİYE EDİLECEK

Buna göre; TMO, spekülatif kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek, sezon içinde sektörün ham madde taleplerini karşılamak ve yurt içi alımlarla belirli bir seviyeye ulaşan buğday ve arpa stoklarını ithalat yoluyla takviye ederek, dünya genelinde yaşanabilecek bir sıkıntı halinde hazırlıklı olmak amacıyla ithalat ihalelerine çıkıyor.