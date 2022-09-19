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    Bundesbank, Alman ekonomisinde resesyon sinyali verdi

    Almanya Merkez Bankası, enerji krizine bağlı olarak Alman ekonomisinde resesyon ve çift haneli enflasyon beklendiğini dile getirdi.
    • 19.09.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:28
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    Bundesbank, Alman ekonomisinde resesyon sinyali verdi

    Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik eylül ayı raporunda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını aktardı.

    Bankaya göre Almanya'da enflasyon gelecek aylarda çift hanelere ulaşabilir.

    Resesyon yaşanırsa ana nedeni enerji krizi olarak tanımlandı

    Raporda, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizi bunun ana nedeni olarak gösterildi.

    Ekonomik faliyetlerin kışın daralması bekleniyor

    AA'nın haberine göre, Bundesbank'ın raporunda, Alman ekonomisinin resesyona girdiğine dair artan işaretler olduğu belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin sonbahar ve kış aylarında belirgin şekilde daralacağına işaret edildi.

    Almanya

    Destekler ağustosta son buldu

    Raporda, enflasyona karşı 9 euroluk toplu taşıma bileti ve akaryakıtta indirim gibi bazı hükümet destek önlemlerinin ağustos sonunda bitmesinin ardından enflasyonun gelecek birkaç ay içinde çift hanelere ulaşabileceğine işaret edildi.

    Enflasyon yüzde 7,9

    Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı görmüştü.


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