Bursa'da ikinci el oto pazarında bayram havası

AA

Kurban Bayramı'na girilirken Bursa'da ikinci el otomobil pazarı hareketlendi.

Bayrama sayılı günler kala araçsız kalmak istemeyenler, kimi ailesiyle, kimi arkadaşıyla, kimisi ise ustasıyla oto pazarının yolunu tuttu.

Geçtiğimiz haftalarda sinek avlayan ikinci el otomobil pazarı, yazın gelmesi ve bayrama sayılı günler kala hareketlenmeye başladı.

Bayram ve yaz tatili için otomobil almak isteyen vatandaşlar, ikinci el satışlarını artırdı.

Pazarda ikinci el satışlarında gözle görülür artış gözlenirken bu durum, otomobil alım-satım yapanların yüzünü güldürdü.

Her bütçeye göre ticari ve hususi aracın bulunduğu oto pazarından, alan da satan da memnun ayrıldı.

"SABAHIN İLK SAATLERİNDE 3-4 ARABA SATILDI"

Bayram öncesi geçen haftalara göre daha hareketli bir pazar gördüklerini belirten hem satıcılar hem de alıcılar şöyle konuştu;

Sabahın ilk saatleri olmasına rağmen gezerken 3-4 tane arabanın satıldığını gördüm. Bayrama sayılı günler kala, bir hareketlilik başladı. Kimse bayrama ve yaz tatiline araçsız girmek istemiyor. Memleketine gidecek olan var. Gezmeye gidecek olan var. Otomobil kiralamaktansa kendi araçlarıyla gitmek için araba almak istiyorlar.

"HER BÜTÇEYE GÖRE FİYAT VAR"