Bursa’nın yakın çevre yolu olarak bilinen 11 Eylül Bulvarı üzerinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı.
Saniyelerle facianın kıl payı atlatıldığı, diğer istikamete giden otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Bursa’nın yakın çevre yolu olarak bilinen 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İzmir istikametinde ilerleyen otomobilin bilinmeyen sebepten dolayı lastiği patladı.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ YİTİRDİ
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüjü aşarak Ankara istikameti yönündeki araçların önüne düştü.
Saniye saniye bir otomobilin araç kamerasına yansıyan anlar, yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi.
O anlarda ise kayda alan otomobildekilerin korkuları, tepkileriyle ortaya çıktı.
Kazada yaralanan olmazken, lastiği patlayan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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