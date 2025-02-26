Bursa'da Ramazan fiyat denetimi! Hurma ve gıda ürünleri tek tek incelendi

AA

Ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerinde fiyat etiketi ve son kullanma tarihine yönelik denetimler artırıldı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetimlerin yapıldığı illerden biri de Bursa oldu

HURMA VE GIDA ÜRÜNLERİNE ODAKLANILDI

Bursa'daki marketlerde Ramazan ayına özel hurma ve gıda stantları tek tek incelendi.

Kafelerde de fiyat listelerinin görünür ve ulaşılır yerlerde olup olmadığına bakıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

RAF VE KASA FİYATLARINA BAKILDI

Marketlerde de denetim yapan ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler faturaları inceledi, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere idari para cezası verildi.

Ekipler, gıda toptancılarında da fiyat tespit denetimleri yaptı.

Denetimlerin Ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.