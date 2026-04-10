Çağdaş Cam, Türkiye’de ilk kez ürettiği 1,6 mm solar camı sergiledi

Türkiye’nin ilk ve tek güneş enerjisi temalı fuarı olma özelliğini taşıyan SolarEX İstanbul, bu yıl 18’inci kez düzenlenirken temiz enerji ekosisteminin tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturdu. Çağdaş Cam, fuarda solar cam ürünlerini sergileyerek hem mevcut iş ortaklarıyla bir araya gelme hem de yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı yakaladı.

Şirket, enerji verimliliği odaklı yaklaşımı, yüksek kalite standartları ve üretim kabiliyetiyle dikkat çekerken, global tedarik zincirinin bir parçası olarak solar sektöre yönelik ürün geliştirme çalışmalarını da sektör temsilcileriyle paylaştı. Daha önce Türkiye’de ilk kez 2 mm solar cam üretimini gerçekleştirerek sektöre sunan Çağdaş Cam, bu inovasyonunun ardından şimdi de 1.6 mm solar camı Türkiye’de ilk kez üreterek SolarEX’te sergiledi. Fuar aynı zamanda güneş enerjisindeki küresel büyümenin ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi.

SOLAR YATIRIMLAR HIZLANIRKEN ENERJİ CAMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Küresel ölçekte güneş enerjisine yönelik yatırımlar hız kazanırken, solar panel üretiminde kullanılan enerji camları da stratejik bir bileşen olarak öne çıkıyor. 2025 yılında dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesi 692 gigavat artarken, bu artışın yaklaşık yüzde 73,8’i güneş enerjisinden kaynaklandı. Avrupa Birliği’nin 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda her yıl yaklaşık 67 milyar euroluk yatırım ihtiyacı öngörülürken, güneş enerjisi projelerine olan talebin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

Bu dönüşümle birlikte solar panel üretiminde kullanılan cam çözümleri, yalnızca bir yapı bileşeni değil, panel verimliliğini ve uzun ömürlülüğünü doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline geliyor. Çağdaş Cam da solar enerji camları alanındaki uzmanlığıyla bu dönüşüm sürecinde Türkiye’nin üretim ve teknoloji kapasitesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

“SOLAR CAMLARIMIZLA SEKTÖRE DEĞER KATIYORUZ”

Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, SolarEX fuarının şirket açısından stratejik önemine dikkat çekerek, “SolarEX İstanbul 2026, güneş enerjisi sektörünün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturan çok önemli bir organizasyon. Biz de Çağdaş Cam olarak bu fuarda solar cam ürünlerimizi sergileyerek hem mevcut iş ortaklarımızla bir araya gelme hem de yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı yakaladık. Güneş enerjisinin küresel ölçekte hızla büyüdüğü bir dönemde, enerji camları alanındaki üretim yetkinliğimizi daha geniş pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Daha önce Türkiye’de ilk kez 2 mm solar cam üretimini gerçekleştirerek sektöre sunduk, bugün ise 1.6 mm solar camı yine Türkiye’de ilk kez üreterek bu alandaki inovasyon gücümüzü bir adım ileri taşıdık. Solar sektörüne sunduğumuz çözümlerle hem yerli üretimi güçlendirmeye hem de ihracat odaklı büyümemizi sürdürmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİ VE TASARIMLA FARK YARATIYORUZ”

Şirketin mühendislik, tasarım ve inovasyon yaklaşımına da değinen Pirinç, sözlerini şöyle tamamladı:

Türkiye’nin cam alanındaki ilk tasarım merkezine sahip bir şirket olarak mühendislik altyapımızı estetik ve fonksiyonellikle bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. German Design Award 2025’te Endüstriyel Tasarım kategorisinde kazandığımız birincilik ödülü, bu yaklaşımımızın uluslararası ölçekte takdir gördüğünün somut bir göstergesi. Solar cam çözümlerinde de aynı anlayışla hareket ediyor, ileri teknoloji üretim altyapımız ve inovasyon gücümüzle enerji verimliliği sağlayan ürünler geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde kapasite artışı yatırımlarımızla üretim gücümüzü daha da ileri taşıyarak, Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne ve global pazarlardaki rekabetçiliğine daha güçlü katkı sunmayı sürdüreceğiz.