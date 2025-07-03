Çalışma hayatındaki değişiklik görüşmeleri komisyonda tamamlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Üzerinde uzun süredir çalışılar çalışma hayatını ilgilendiren değişiklikleri içeren kanun teklifi görüşülürken ilgili partılar görüşlerini dile getirdi.

Siyasi partiler, genel olarak en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini aktardı.

"BİZLER DE KOD KANUN OLARAK GÖRÜŞMEK İSTERİZ"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, torba kanun düzenlemesini kendilerinin de desteklemediğini belirterek, "Bizler de kod kanun olarak görüşmek isteriz. Kanun tekliflerinin görüşmesinin daha çok komisyonlarda olması gerekir. Torba kanun görüşmelerine biz başlamadık. Parlamenter sistemde de vardı, bizden önceki dönemde de vardı. Zaruret olduğu için torba kanunu konuşuyoruz. Kanunları daha hızlı ve düzgün şekilde görüşebilsek biz de kod kanun olarak görüşmek isteriz. Bu İçtüzükle görüştüğünüz zaman belki görüştüğünüz kanunların 10'da birini görüşebiliriz." diye konuştu.

"DÜNYADA HİÇBİR ÜLKEDE 43 YAŞINDA EMEKLİ OLUNAN BİR YER YOK"

AK Parti döneminde yapılan icraatları anlatan Güneş, "2002 yılında toplam emekli sayımız 6,5 milyon, nüfusumuz 65 milyon. Bugün nüfusumuz 85 milyon yaklaşık yüzde 30'luk artış var. Emekli sayımız 16,9 milyona çıkmış. Artış miktarı yüzde 260. Dünyada hiçbir ülkede 43 yaşında emekli olunan bir yer yoktur. Tüm bu sayı artışına rağmen biz emeklilere döviz bazında daha fazla maaş vermişiz. Gönül ister ki daha fazla olsun." dedi.

ASKERİYE YAPISINDA DEĞİŞİKLİK OLDU

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, FETÖ ile ilgili olarak "Askeriye içinde bu terör örgütüne mensup olanların atılmasıyla personel yapısında değişiklik oldu." açıklamasında bulundu.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından darbe girişimi yaşandığını anlatan Güneş, "Askeriye içinde bu terör örgütüne mensup olanların atılmasıyla personel yapısında değişiklik oldu." ifadesini kullandı.

Komisyonda, CHP'li milletvekillerinin Anayasa'ya aykırılık önergeleri kabul edilmedi.

Kanun teklifinin maddeleri görüşülüyor.