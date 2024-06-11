Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sektör toplantıları başladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Sektör Buluşmaları" kapsamında, sektörlerde istihdamı artıracak ortak aklın geliştirilmesi için sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, birincisini düzenledikleri "Sektör Buluşmaları" kapsamında, iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarını çözmenin amaçlandığını dile getirdi.

Bakan Şimşek, karşılaşılması muhtemel güçlükleri ve fırsatları bir arada değerlendirerek, sektörlerde istihdamı artıracak ortak aklın geliştirilmesi için sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

İlk toplantıda tekstil sektörü masaya yatırıldı

Çalışma Genel Müdürlüğünce ilki yapılan sektör buluşmaları kapsamında, tekstil sektörünün mevcut durumu, ihracatı, istihdamı, çalışma koşulları, sorunları ve beklentilerin ele alınacağı 1. Sektör Buluşması, Bakanlık'ta yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Işıkhan, hayata geçirdikleri yeni düzenlemelerde, doğal afetler, küresel krizler gibi çalışma hayatına risk oluşturabilecek gelişmelerin etkisini en aza indirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Çözüm odaklı istişarelerde bulunmak amaçlanıyor"

Tüm sektörlerde iş gücü arz ve talebinin eşleşmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespit edilerek, istihdamın geliştirilmesine yönelik sonuç odaklı politikaların belirlenmesinin Bakanlığının en temel amaçlarından biri olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

Bu anlayışla Bakanlık olarak, 'Sektör Buluşmaları' adı altında özellikle ekonomimizde ve istihdamda öne çıkan sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelmek ve çözüm odaklı istişarelerde bulunmak amacıyla yeni bir çalışma başlatıyoruz. Bu amaç doğrultusunda iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarını çözmek, gelecekte karşılaşılması muhtemel güçlükleri ve fırsatları bir arada değerlendirerek, sektörlerde istihdamı geliştirecek ortak aklın geliştirilmesi için sektör temsilcilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)