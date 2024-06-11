"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre; kısa çalışma dönemi, kısa çalışma başlama tarihi dahil 3 ayı geçemeyecek.
İşveren tarafından farklı tarihlerde aynı başvuru gerekçesiyle birden fazla kısa çalışma talebinde bulunulması halinde 3 aylık süre, ilk talebin kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacak.
Başvuruya konu kısa çalışma dönemi, iş yeri için 4 haftadan az olamayacak. Başvuruda kısa çalışma uygulamasına tabi tutulacağı bildirilen sigortalılar için kısa çalışma dönemi, sigortalının iş sözleşmesinin sona ermesi, aynı işverene ait diğer iş yerine nakli veya iş sözleşmesinin askıya alınması durumları hariç 4 haftadan az olamayacak.
Bir iş yerinde uygulanan kısa çalışma süresi, iş yerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte bir oranından az olamayacak.
Kısa çalışma uygulamasına tabi tutulan sigortalının kısa çalışma süresi, sıfır olmamak kaydıyla 3'te 1 oranından daha az belirlenebilecek.
"Son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartını 450’e güne düşürdük"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmak için gereken son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartını 450’e güne düşürdük. Uygulamanın sigortalı bakımından 4 haftadan kısa olabilmesinin istisnalarını da düzenledik.
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