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Vedat Işıkhan: Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma prim şartını 450’e güne düşürdük

Vedat Işıkhan: Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma prim şartını 450’e güne düşürdük Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yapılan değişikliklere ait açıklama yaptı.