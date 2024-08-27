Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir firmaya 2 milyon lira ceza Sendikal örgütlenme çalışmalarına katıldıkları gerekçesiyle 145 işçiyi işten çıkaran işveren hakkında 2 milyon 9 bin 560 liralık ceza kesilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Polonez firmasındaki işten çıkarmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık, İstanbul'da faaliyet gösteren Polonez fabrikasında sendikal örgütlenme çalışmalarına katıldıkları gerekçesiyle 145 işçiyi işten çıkaran işveren hakkında 2 milyon 9 bin 560 lira ceza kesildiğini bildirdi.

13 İŞÇİ İLE BU İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARILMASINA KARŞI EYLEM YAPAN 132 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın, İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren firmada, bir sendikanın örgütlenme çalışmalarında yer almaları nedeniyle işten çıkarılan 13 işçi ile bu işçilerin işten çıkarılmasına karşı oldukları için eylem yapan 132 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin teftiş raporunu hazırladığı belirtildi.

İŞÇİLERE VERİLMEK ÜZERE 1,2 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdini sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir.

İŞKUR'A BİLDİRMEME CEZASI 798 BİN 370 LİRA

İşverenin, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) bildirmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ayrıca, sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle, iş yerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Emeğin, sendikal örgütlenmenin, çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)