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Haber Merkezi

Son yıllarda hızlı artış gösteren konut fiyatları, kiraların da artış göstermesine neden oldu.

Özellikle son 1 yılda konut fiyatları, enflasyonun altında artış gösterdi.

Konut fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, ezber bozan bir açıklama geldi..

Habertürk TV canlı yayınında, kira artışı ve enflasyon rakamları ele alındı..

"TÜRKİYE'DE KİRALAR UYGUN"

Sena Alkan'la ekonomi gündemini değerlendiren Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, canlı yayında yaptığı açıklamasıyla ezber bozdu..

Türkiye'de kiraların konut fiyatlarına göre uygun olduğunu belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Kiracıları kızdıracak bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de kiralar uygun. Konut fiyatlarına göre uygun.. Önce konut fiyatları gidiyor yukarı, kiralar onu izliyor.

"NASIL UYGUN"

Sena Alkan ise "Nasıl uygun, gelirimizin yarısı kiraya gidiyor." diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

"MATEMATİK HESAPLARI BANA DİYOR Kİ: EV ALMA KİRACI OL"

Yıldırım ise sözlerini şöyle devam etti: