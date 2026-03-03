Abdulkadir Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz

İran'a düzenlenen saldırılardan sonra İran'ın da petrol tankerlerinin ulaşım noktasındaki Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrasında gözler, bölgedeki Türk tankerleri ve denizcilerine çevrildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini belirterek şu açıklamaları gerçekleştirdi:

Bilindiği üzere Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat’tan itibaren Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi’nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut. Bölge hâlihazırda yüksek risk taşıyor.

BÖLGEDE SEYİR HALİNDE BULUNAN TÜRK BAYRAKLI GEMİLER İÇİN GÜVENLİK SEVİYESİ 3’E ÇIKARILDI

Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda bölgede seyir hâlinde bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 3’e çıkarmıştık, bu seviye halen geçerli. Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik.

"BÖLGEDE TÜRK BAYRAKLI GEMİ YOK, SAHİBİ TÜRK OLAN 16 GEMİ VAR"

Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz. Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.



Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz.