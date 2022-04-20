Çekici ihracatı üç ayda 300 milyon dolar oldu

Çekici ihracatı üç ayda 300 milyon dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye'den ocak-mart döneminde 302 milyon 853 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici dış satımı yükselerek 302 milyon 853 bin dolara ulaştı.

Çekici satışı yüzde 18,62 arttı

Çekici ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 18,62 arttı.

İhracatta ilk sırada Almanya var

Sektör temsilcileri, ilk 3 ayda 51 ülke arasında en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye ihracat, ocak-mart döneminde, 2021'in aynı aylarına kıyasla yüzde 4,56 artarak 52 milyon 916 bin dolardan 55 milyon 334 bin dolara çıktı.

Fransa çekici alımında ikinci sıradaki ülke

Sanayiciler, ikinci sıradaki Fransa'ya ocak-mart ihracatını yüzde 24,25 artırarak 29 milyon 93 bin dolardan 36 milyon 150 bin dolara taşıdı.

Polonya ise aynı dönemde yüzde 21 azalış ve 34 milyon 125 bin dolar dış satımla üçüncü sırada yer aldı.

En fazla dış satım yapılan ilk 10 ülke AB üyeleri

Ocak-mart çekici ihracatında 2021'in aynı dönemine göre Avrupa Birliği'nde (AB) en fazla Hollanda yüzde 12 azalış ve 15 milyon 562 bin dolarla 6'ncı, Portekiz yüzde 52,89 yükseliş ve 13 milyon 534 bin dolarla 7'nci, Belçika yüzde 59,83 artış ve 10 milyon 258 bin dolarla 8'inci, Macaristan yüzde 4,51 yükseliş ve 8 milyon 763 bin dolarla 9'uncu, Çekya da yüzde 82,63 artış ve 8 milyon 683 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.